Identificēts pirmais Londonas terorakta civilais upuris

Galisiešu izcelsmes britu sieviete koledžā pasniegusi spāņu valodu. Uzbrukuma brīdī viņa esot devusies pāri tiltam no darba, lai izņemtu savus 8 un 11 gadus vecos bērnus no skolas, raksta «The Telegraph».

Freidas kaimiņiene Patrīcija Skotlande atklāj, ka pazinusi Aišu un viņas vīru Džonu Freidu visu mūžu. Viņi esot bijuši «burvīga ģimene» ar divām meitām. Viņas nāve Skotlandei ir šoks.

First named civilian victim of #Westminster attack Aysha Frade 'was picking up her children from school' https://t.co/BTxOGQli02— The Telegraph (@Telegraph) March 23, 2017