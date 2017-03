«Islāma valsts» uzņēmusies atbildību par uzbrukumu pie parlamenta

«Pie Lielbritānijas parlamenta notikušā uzbrukuma īstenotājs bija «Islāma valsts» kareivis un operācija tika veikta, atbildot uz aicinājumiem uzbrukt koalīcijas valstīm,» paziņoja «Amaq».

Apvienotās Karalistes valdības vadītāja Terēza Meja iepriekš nāca klajā ar informāciju, ka nošautais uzbrucējs jau bijis britu slepenā dienesta «MI5» uzmanības lokā kā «perifēra figūra» un bijis iesaistīts kādā «vardarbīga ekstrēmisma» izmeklēšanā pirms vairākiem gadiem.

Lielbritānijas terorisma draudu līmenis aizvien ir «smags». Tas nozīmē, ka citi uzbrukumi ir iespējami, taču tas netiks paaugstināts, jo nav informācijas par nenovēršamiem uzbrukumiem.

The Amaq message claiming Westminster attacker as 'soldier of Islamic State' pic.twitter.com/ThvHDDjVND— Tom Cheshire (@chesh) March 23, 2017