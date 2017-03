Lietuvas pilsoņa 100 miljonu ASV dolāru izkrāpšanas shēmā izmantota arī Latvija

ASV tiesībsargājošās iestādes izvirzījušas apsūdzības Lietuvas pilsonim par 100 miljonu ASV dolāru izkrāpšanu no divām ASV augsto tehnoloģiju kompānijām un izmānītā nauda plūdusi uz kontiem arī Latvijā.

48 gadus vecs Lietuvas pilsonis Ēvalds Rimašausks tiek vainots 100 miljonu ASV dolāru izkrāpšanā no divām ASV augsto tehnoloģiju kompānijām. Miljoni izkrāpti ar tā sauktās «fišinga» shēmas palīdzību un līdzekļi plūduši uz kontiem Latvijā un Kiprā. Šie konti pieder tā sauktajai mazkapitāla sabiedrībai ar ierobežotu atbildību. Pēc ASV lūguma Rimašausku Lietuvas tiesībsargājošās iestādes aizturējušas, vēsta Latvijas sabiedrisko mediju portāls «rus.lsm.lv».

Naudas izkrāpšanas shēma darbojusies vismaz no 2013. līdz 2015.gadam, teikts ASV Federālā izmeklēšanas biroja (FIB) Ņujorkas nodaļas prokurora paziņojumā.

ASV tiesībsargājošās iestādes Rimašauskam izvirzītajā apsūdzībā norāda, ka Rimašausks Latvijā reģistrējis kompāniju, kam bija tāds pats nosaukums kā Āzijā pazīstamam elektronisko preču ražotājam, un Latvijā reģistrētās kompānijas vārdā atvēris banku kontus Latvijā un Kiprā.

Uzņēmumu reģistrā ar «Crediweb.lv» palīdzību «rus.lsm.lv» noskaidroja, ka Rimašausks Latvijā kontrolējis vienu kompāniju - SIA «Quanta Computer Inc», kas reģistrēta dzīvoklī Daugavpilī.

«Īstā» «Quanta Computer Inc» bāzējas Taivānā, un šī kompānija saskaņā ar tās mājaslapā pieejamo informāciju ir pasaulē lielākais tehnoloģiju uzņēmums, kas ražo detaļas klēpjdatoriem.

Par «fišinga» upuriem kļuvušas lielas ASV korporācijas, kuras ASV federālie orgāni raksturojuši kā «transnacionāla tehnoloģiju kompānija un sociālo tīklu kompānija».

Abām šīm kompānijām bijuši vērienīgi un regulāri darījumi ar īsto - Taivānas «Quanta Computer Inc», no kā iepirkti gan pakalpojumi, gan preces.

Saskaņā ar FIB paziņojumu Rimašausks abām amerikāņu kompānijām nosūtījis epasta vēstules, kurās norādījis, ka ir Taivānā bāzētās kompānijas «Quanta Computer Inc» darbinieks vai aģents.

Šajās vēstulēs, kas sūtītas no viltotām, taču ticamām adresēm, tika dotas instrukcijas par īstās «Quanta Computer Inc» piegādēm veikt apmaksu uz Latvijā reģistrētās SIA «Quanta Computer Inc» kontiem Latvijas un Kipras bankās.

Instrukcijas tika pildītas, teikts FIB paziņojumā, un līdzekļi plūda uz Rimašauska kontiem. Lai skaidrotu lielo resursu pieplūdumu, bankām uzrādīti viltoti rēķini, līgumi un vēstules ar viltotiem zīmogiem un ASV korporāciju darbinieku parakstiem.

Nauda no Latvijā reģistrētās «Quanta Computer Inc» kontiem uzreiz tika pārskaitīta uz citiem Rimašauska kontiem Latvijā, Kiprā, Slovākijā, Lietuvā, Ungārijā un Honkongā. Šie konti nebija saistīti ar Latvijā reģistrēto firmu «Quanta Computer Inc».

Latvijas SIA «Quanta Computer Inc» ar viena eiro pamatkapitālu reģistrēta 2013.gada 5.augustā. Firmu reģistrējis kāds Daugavpils iedzīvotājs vārdā Vladimirs A. Jau tā paša gada 15.augustā Vladimirs A. kompāniju pārdeva Ēvaldam Rimašauskam.

Rimašausks bija SIA «Quanta Computer Inc» īpašnieks līdz 2016.gada 19.janvārim, pēc tam par šīs kompānijas īpašnieku kļuva 1979.gadā dzimušais Latvijas iedzīvotājs Maksims S.. Pēc tam kompānijas pamatkapitāls palielināts līdz 3000 eiro. Pērn novembrī par šī uzņēmuma īpašnieku kļuva SIA «Relocate Investment».

Visā savā pastāvēšanas vēsturē SIA «Quanta Computer Inc» atskaitēs valstij norādītais apgrozījums bijis nulle, liecina Uzņēmumu reģistra informācija.

Valsts ieņēmumu dienests (VID) interesi par šo firmu, caur kuru saskaņā ar ASV datiem plūda milzu līdzekļi, izrādīja. Šai firmai VID Daugavpils nodaļa 2015.gada 26.jūnijā piemēroja aizliegumu reorganizācijai un dalībnieku maiņai, taču šie ierobežojumi atcelti tā paša gada 12. oktobrī.

Valsts policijas Starptautiskās sadarbības biroja priekšnieks Māris Geida vienlaikus rus.lsm.lv apstiprināja, ka 2014.gadā no ASV kolēģiem saņemts lūgums un tika savāktas ziņas, kas nodotas ASV kolēģiem. Plašāku informāciju viņš nesniedza.

Uz «rus.lsm.lv» jautājumu, vai no Latvijas tiesībsargājošajām iestādēm sekojusi kāda rīcība pēc saņemtajiem signāliem Valsts policijas pārstāvis Dairis Anučins atzinis, ka lai tiktu ierosināts kriminālprocess, policijai nepieciešams saņemt iesniegumu no kādas personas, kas Latvijā cietušas no krāpnieku darbībām.

Uzņēmumu reģistrā (UR), jautāti, kā Latvijā bija iespējams reģistrēt Taivānas korporācijas «Quanta Computer Inc» «klonu», skaidroja, ka UR pārbauda tikai to, vai nesakrīt Latvijā reģistrētu kompāniju nosaukumi. Tas, ka Taivānas kompānijas zīmols ir reģistrēts, nemainot lietas būtību, jo ar zīmolu un to tiesību ievērošanu nodarbojas Patentu birojs.

ASV federālās varas iestādes norāda, ka Rimašauskam izvirzīta apsūdzība piecos punktos - krāpniecībā, izmantojot elektroniskās saziņas līdzekļus, trīs punktos - saistībā ar naudas atmazgāšanu, kā arī vēl vienā saistībā ar «identitātes laupīšanu» vainu pastiprinošos apstākļos.

Rimašauskam draudēs vismaz 20 gadu ilgs cietumsods, ja tiesa atzīs viņa vainu pirmajos četros apsūdzības punktos. Savukārt vismaz divi gadi cietumā draud, ja tiks pierādīta Lietuvas pilsoņa vaina «identitātes laupīšanā».

