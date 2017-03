﻿NATO komandieris Eiropā aicina sniegt maksimālu palīdzību Ukrainai

ASV Eiropas spēku virspavēlnieks, NATO spēku virspavēlnieks Eiropā ģenerālis Kērtiss Skaparoti aicinājis ASV Senātu pēc iespējas vairāk stiprināt Ukrainas armiju, vēsta radio «Amerikas Balss». Ģenerālis Senāta Bruņoto spēku komitejā paziņoja, ka Kremlis izmanto karadarbību Ukrainā un Sīrijā arī tādēļ, lai izmēģinātu jaunus ieroču veidus un karošanas metodes.

Viņš arī iestājās par nāvējošu ieroču piegādāšanu Ukrainai. «Viņi pretojas tā sauktajiem separātistiem, kuri patiesībā ir Krievijas ielikteņi. Krievija piegādā viņiem nāvējošus ieročus, kā arī izmēģina tur vairākas jaunas karošanas metodes. Mums ir jāstiprina Ukrainas bruņotie spēki tik daudz, cik tas ir iespējams,» paziņoja Skaparoti.

«Mēs redzam, ka

Ukrainā Krievija zināmā mērā dara to pašu, ko viņi dara Sīrijā. Tā ir Ukrainas konflikta izmantošana par poligonu

viņu jaunāko tehnoloģiju un metožu izmēģināšanai. To vidū ir laika samazināšana no brīža, kad pamanīts mērķis, līdz tam, kad to var iznīcināt, daļēji ar bezpilota lidaparātu izmantošanu,» piebilda ģenerālis.

