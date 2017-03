Londonas terors: Nosaukts pēdējais mirušais un veikti divi nozīmīgi aresti

Piektais upuris ir 75 gadus vecs vīrietis vārdā Leslijs Rodess no Stretemas rajona Londonā, kurš mira slimnīcā, neatgūstoties no uzbrukumā gūtajiem ievainojumiem. Pārējie bojāgājušie ir 48 gadus vecais policists Kīts Palmers, 43 gadus vecā skolotāja Aiša Freida, 52 gadus vecais ASV tūrists Kurts Kohreins un pats uzbrucējs, kurš policijai zināms ar vairākiem vārdiem – Halids Masuds un Adrians Elmss. Pēdējais paziņotais terorista vārds ir Adrians Rasels Adžao.

Raulijs arīdzan atklāja, ka Anglijas ziemeļrietumos un Rietummidlendas grāfistē veikti divi nozīmīgi aresti. Arestētie arī bijuši tie, kuri policijai atklājuši Masuda īsto vārdu, ziņo «The Telegraph».

A/Dep Cmsr Rowley: We named the dead terrorist as Khalid Masood - we now know his birth name was Adrian Russell Ajao #WestminsterAttack— Metropolitan Police (@metpoliceuk) March 24, 2017