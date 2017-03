Māja kokā, migranti dārzā un slepkavības jeb skarbā dzīve Trampa žoga ēnā

Karloss Toress – arhitekts no Meksikas ziemeļu pilsētas Tihuanas – pie ASV robežas dzīvo jau trīs gadu desmitus. Žogs, kuru Donalds Tramps nu grasās pagarināt, sākas uzreiz aiz Karlosa dārza.

Lai arī skats uz aprūsējušo metāla sienu nav tas acīm patīkamākais, viņš to izvēlējies par sava pieticīgā mājokļa centrālo estētisko elementu, raksta «Reuters».

No speciāli uzbūvēta skatu torņa paveras panorāmas skats uz ASV, savukārt viņa dārzs ir pārpildīts ar dažādiem pierobežas «labumiem», piemēram, ceļazīmi, kas norāda uz bagātā kaimiņa teritorijas sākumu.

Lai arī Toress pie žoga ir pieradis, viņš šaubās, ka tā pagarinājums, ko iecerējis Tramps, būs risinājums sasāpējušajam imigrācijas jautājumam.

«Žogi neapturēs imigrāciju. Tramps nezina, ko viņš runā. Šeit, pie šī žoga, cilvēki šķērso robežu katru nedēļu,» saka Toress.

Žogs ir arī Pedro un Karmenas Ernandesu dārza «dizaina elements», taču viņi to izmanto drēbju žāvēšanai.

«Reizēm mūsu dārzā ir cilvēki, kuri cenšas šķērsot robežu,» atklāj Karmena.

«Šeit ir bīstami jau gadiem. Notiek slepkavības un nolaupīšanas, bet pie visa pierod.»

Dažus kilometrus uz austrumiem no Toresa dzīvesvietas šefpavārs Žoakims no Gvatemalas ir uzslējis krietni vien pieticīgāku mājokli, proti, māju koka zaros, vien dažus metrus no robežas.

Deportēts no ASV pirms dažiem gadiem un bez lieliem naudas uzkrājumiem, viņš koka zaros uzcēla matraci un nu naktīs cauri lapotnei raugās zvaigznēs. Savukārt pa dienu viņš novēro dučiem migrantu, kuri cenšas «iešmaukt» ASV.

«Esmu mēģinājis šķērsot robežu tik daudz reižu, ka robežsargi jau mani pazīst, taču nekad neesmu varējis tur atgriezties,» atklāj Žoakims, kurš iztiku pelna, Tihuānā vācot atkritumus un nododot tos vietējai pārstrādes rūpnīcai.

