Vācijas aizsardzības ministre aicina ASV atzīt Berlīnes ieguldījumu NATO

ASV ir jāatzīst un jānovērtē Berlīnes ieguldījums NATO, paziņojusi Vācijas aizsardzības ministre Urzula fon der Leiena. ASV ir «jāatzīst tas, ko atsevišķas valstis ikdienā iegulda NATO», ministre uzsvēra intervijā Itālijas laikrakstam «La Repubblica».

Viņa norādīja uz Vācijas palīdzību alianses austrumu daļas dalībvalstīm, kā arī uz misijām Afganistānā un Kosovā un dalību starptautiskajā koalīcijā, kas cīnās pret džihādistu grupējumu «Islāma valsts».

ASV prezidents Donalds Tramps pagājušajā nedēļā tviterī rakstīja, ka «Vācija ir parādā ASV milzīgas naudas summas».

Fon der Leiena intervijā iebilda pret šādiem izteikumiem, norādot, ka drošība ir atkarīga ne tikai no militārā spēka, bet arī no ekonomiskās un humānās palīdzības un diplomātijas.

«Dažas valstis šajās jomās paveic mazāk un dažas vairāk,» sacīja ministre. «Mums par to ir jārunā arī ar ASV,» viņa piebilda.

Vācijas kanclere Angela Merkele ir atkārtojusi Berlīnes gatavību līdz 2024.gadam palielināt aizsardzības izdevumus līdz 2% no iekšzemes kopprodukta (IKP), kā to paredz iepriekšējās vienošanās. 2016.gadā Vācija aizsardzībai atvēlēja 1,2% no IKP.