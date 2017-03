Baltkrievijā pirms protesta akcijas aizturēti vairāki desmiti cilvēktiesību aizstāvju

Riot police officers detain participants during a rally against President Alexander Lukashenko's rule and a controversial new tax on. Foto: SERGEI GAPON / AFP

Baltkrievijas varasiestādes sestdien pirms plānotas protesta akcijas Minskā veikušas kratīšanu ievērojamas cilvēktiesību aizsardzības organizācijas telpās, aizturot vairākus desmitus cilvēku. Kratīšana veikta cilvēktiesību aizstāvības organizācijā «Vesna», kas iepriekš ziņojusi par aizvadītajās nedēļās Baltkrievijā notikušajiem protestiem un aizturēšanām. Policija izlauza durvis, «lika cilvēkiem nogulties ar seju pret grīdu un teica viņiem tur palikt», savā tīmekļa vietnē pavēstīja organizācija. Reklāma «Tika aizturēti 57 cilvēki, tostarp ārvalstu novērotāji,» atklāja «Vesna». Aizturētie esot nogādāti policijas iecirknī. Pēdējo nedēļu laika Baltkrievijā notikuši protesti pret «parazītu» nodokli. Opozīcijas protesta akcija bija plānota 14.00 pēc vietējā laika (13.00 pēc Latvijas laika). Varasiestādes piektdienas vakarā organizatoriem paziņoja, ka protesta akcijas rīkošana būs nelikumīga. Sestdien Minskā bija redzamas policijas bruņumašīnas, ūdens lielgabali un ar automātiskajiem ieročiem bruņoti policisti. Aģentūras AFP korespondents vēstīja, ka protesta akcijas norises vietā aizturēti apmēram 100 cilvēki. Foto: Baltkrievijas policija izrēķinās ar diktatora Aleksandra Lukašenko oponentiem -->





































Kopā apmēram 700 protestētāju sanākuši aizliegtā mītiņa norises vietā, vēsta aģentūra AP. Iepriekšējās dienās vairāk nekā 100 opozīcijas aktīvistiem piespriests trīs līdz 15 dienas ilgs administratīvais arests, informēja «Vesna». «Likums pret sabiedrības parazītiem», kā tas iedēvēts tautā, prasa, lai personas, kas strādā mazāk par 183 dienām gadā, samaksā valdībai kompensāciju par zaudētajiem nodokļiem, kas parasti ir aptuveni 237 eiro. "Liekēža un sabiedrības parazīta aizturēšana Minskā" Арест тунеядца в Минске pic.twitter.com/RNS6SjsCDu— Mikhail Golub (@golub) March 25, 2017 Personām, kas oficiāli reģistrējušās kā bezdarbnieki, nodoklis nav jāmaksā, bet ir katru mēnesi jāveic sabiedriskais darbs. Pagājušajā mēnesī Minskā pret «parazītu» nodokli protestēja aptuveni 2000 cilvēku. Tā bija lielākā demonstrācija valstī pēdējo sešu gadu laikā. Līdzīgas, bet mazākas protesta akcijas notika arī citās pilsētās. Piekāpjoties protestētājiem, Baltkrievijas prezidents Aleksandrs Lukašenko pagājušajā nedēļā paziņoja, ka «parazītu» nodoklis šogad netiks piemērots. Tomēr prezidenta lēmums nav protestētājus nomierinājis, un demonstrācijās izskanējuši arī aicinājumi Lukašenko atkāpties. Twitter Единственное что я могу сказать относительно всего этого,я очень горжусь теми кто вышел,вы крутые. Жыве Беларусь! pic.twitter.com/THofnOq1I9— Вітаўт Кейстутавіч (@VKL_Vitayt) March 25, 2017