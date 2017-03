Tramps Merkelei esot pasniedzis NATO «rēķinu» € 350 miljardu apmērā

ASV prezidents Donalds Tramps tikšanās laikā Vācijas kanclerei Angelai Merkelei pasniedzis paštaisītu rēķinu par NATO aizsardzības izdevumiem, kas varētu būt vairāk nekā 300 miljardu sterliņu mārciņu (apmēram 350 miljardi eiro) vērts, svētdien vēstīja britu laikraksts «The Times». Tramps «rēķinu» Merkelei šomēnes esot pasniedzis viņas vizītes laikā Vašingtonā.

«Šādu prasību nodoms ir iebiedēt otru pusi, bet kanclere to uztvēra mierīgu un neatbildēja šādām provokācijām,» laikrakstam atklāja kāds Vācijas ministrs, kas vēlējās palikt anonīms. Merkele «ignorēja provokāciju,» rakstīja «The Times».

Baltais nams svētdien šādus paziņojumus noraidīja kā nepatiesus. «Rēķinā» esot norādīta Trampa padomnieku aprēķinātā summa par Vācijas nenomaksāto ieguldījumu NATO pēdējo 12 gadu laikā, vēstīja britu laikraksts «The Independent».

Tramps jau vēlēšanu kampaņas laikā kritizēja NATO dalībvalstis par nepietiekamiem tēriņiem aizsardzībai.

Viņš pagājušajā nedēļā tviterī rakstīja, ka «Vācija ir parādā ASV milzīgas naudas summas».

Merkele ir atkārtojusi Berlīnes gatavību līdz 2024.gadam palielināt aizsardzības izdevumus līdz 2% no iekšzemes kopprodukta (IKP), kā to paredz iepriekšējās vienošanās. 2016.gadā Vācija aizsardzībai atvēlēja 1,2% no IKP.

