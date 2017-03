Irākiešu spēki atsāk uzbrukumu Mosulas vecpilsētā

Irākas bruņotie spēki pirmdien Mosulas vecpilsētā atsākuši atsākuši uzbrukumu džihādistu grupējumam «Islāma valsts», pavēstīja federālās policijas komandieris ģenerālleitnants Raeds Šakirs Džavdats.

Irākiešu spēki aizvadītajā mēnesī uzsāka vērienīgu Mosulas vecpilsētas atgūšanas operāciju un ir jau atkarojuši vairākus rajonus.

«Federālās policijas un Ātrās reaģēšanas divīzijas vienības sāka šodien virzīties uz priekšu pa vecpilsētas dienvidrietumu asi,» norādīja Džavdats.

Viens no galvenajiem mērķiem ir Faruka laukums, kas atrodas netālu no An Nuri mošejas.

Šajā mošejā pēc Mosulas sagrābšanas 2014.gadā uzstājās «Islāma valsts» līderis Abu Bakrs al Bagdadi, mudinot musulmaņus viņam pakļauties. Tā ir vienīgā zināmā džihādistu līdera parādīšanās sabiedrībā.

Irākas otrā lielākā pilsēta Mosula «Islāma valsts» kontrolē nonāca 2014.gada vidū un šobrīd tiek uzskatīta par grupējuma pēdējo lielāko atbalsta punktu Irākā.

Valdības spēkiem janvārī izdevās atkarot pilsētas austrumdaļu, bet ofensīva rietumdaļas atbrīvošanai sākās 19.februārī.

«Islāma valsts» kontrolē teritorijas Sīrijā un Irākā, kur cenšas ieviest viduslaiku sunnītu paražas, pasludinājusi tur «kalifātu» un pastrādājusi neskaitāmas asinsstindzinošas zvērības.

Grupējums cenšas nostiprināties arī Lībijā un Afganistānā, kā arī ir uzņēmies atbildību par teroraktiem Eiropā.

