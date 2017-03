Pērn pieaugušas Latvijas vēstnieces Krievijā parādsaistības

Pagājušajā gadā līdz nepilniem 42 000 eiro pieaugušas Latvijas vēstnieces Krievijā Astras Kurmes parādsaistības, liecina viņas iesniegtā valsts amatpersonas deklarācija par 2016.gadu.

Diplomātes parādsaistību apjoms pērn palielinājies par gandrīz 37 000 eiro. 2015.gadā viņai bija vien 4516 eiro liels parāds.

Tikmēr Kurmes bezskaidras naudas uzkrājumi pērn sasniedza 40 500 eiro, kas ir par 12 000 vairāk nekā 2015.gadā.

No Ārlietu ministrijas vēstniece 2016.gadā algā un pabalstos saņēmusi 74 600 eiro, bet 10 000 eiro Kurme saņēmusi no meitas, pārdodot viņai īpašumu. 9900 eiro diplomāte saņēmusi no ārvalstu komersanta «Aeroflot-Russian Airlines» pārstāvniecības, bet 2500 eiro Kurme saņēmusi kā uzturlīdzekļus.

Kurme pērn veikusi arī kādu pirkumu par 55 000 eiro.

Saskaņā ar pērno deklarāciju, vēstnieces īpašumā ir nekustamais īpašums Rīgā.