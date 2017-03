Dubļi un drupas: Peru iedzīvotāji pēc gadsimta plūdiem lasa kopā iedzīvi

Peru galvaspilsētas Limas nomalē simtiem iedzīvotāju cenšas saglābt savu iedzīvi, kas palikusi pāri pēc tam, kad pēdējo nedēļu spēcīgo lietusgāžu dēļ pārplūda Rimakas upe, padarot tos par postošākajiem Peru plūdiem vairāku gadu desmitu laikā.

Visvairāk dabas katastrofā ir cietuši upes tuvumā dzīvojošie cilvēki – nabadzīgie Peru iedzīvotāji, raksta «Reuters».



Stāvot pie tā, kas reiz bija viņas priekšnams, bet nu ir atkritumu un dubļu jūra, Simona Moskera domās iztēlojas savu neskaidro nākotni. 74 gadus vecā tirgus pārdevēja mājokli pameta naktī, kad kaimiņiene viņu brīdināja par bīstamu ūdens līmeņa paaugstināšanos. Tiesa, viņa nedomāja, ka ar māju kas atgadīsies.



«Kad atgriezos nākamajā dienā, ieraudzīju savu māju sašķiebušos, dīvānu apgriezušos otrādi, visa mana iedzīve bija visapkārt, viss iznīcināts,» viņa stāsta. «Pie sevis domāju – tā ir īstenība vai es sapņoju?»



Simona plūdos pazaudējusi visu – dīvānus, gultu, skapīšus, bērnu dokumentus. Pāri nav palicis nekā. Mēbeles, kuras varēs vēl izmantot, izliktas žāvēties uz māju paliekām un ķieģeļu sienu fragmentiem.



Visā Peru šajos plūdos dzīvību zaudēja vairāk nekā 60 cilvēku, bet desmitiem tūkstoši tika evakuēti pēc tam, kad pēkšņa Klusā okeāna piekrastes ūdeņu sasilšana izraisīja spēcīgas lietusgāzes, kas ilga vairākas nedēļas.

Foto: Reuters/Scanpix

Karlosa Rohas namā vai, pareizāk sakot, tajā, kas palicis pāri no nama, vienīgais, kas nav dubļains, ir zīmējums rozā rāmītī ar uzrakstu «Raudzības», kas karājas pie sienas. Vien dažus mēnešus atpakaļ viņi šeit svinēja meitiņas piedzimšanu. Plūdi ir iznīcinājuši teju visu viņu iedzīvi.«Viss, kas man prasīja daudz pūļu, lai to iegūtu, acumirklī ir pazudis,» saka mehāniķis. «Nav izvēles – būs jāsāk viss no jauna.»

