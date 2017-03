Lielbritānijas vecākais vīrietis nepieņem apsveikumus no karalienes, jo viņa izskatās «nožēlojami»

Roberts Veigtons, kurš dzimis 1908. gadā Kingstonā pie Hallas, izteicies, ka karaliene uz saviem oficiālajiem apsveikumiem izskatās «nožēlojami», raksta Lielbritānijas medijs «The Independent».

«Es izlēmu vairs nesaņemt ikgadējās apsveikuma kartītes no karalienes, jo nevēlos milzīgu kolekciju, kas tikai aug augumā,» saka sirmais kungs. «Taču es pieņēmu kartīti pirms diviem gadiem, jo tā bija vienīgā, uz kuras viņa smaidīja. Uz pārējām viņa izskatās nožēlojami, pildot savus oficiālos pienākumus.»

Tiesa, Veigtona kungs ir īstens monarhijas piekritējs un par karalieni nevēlas dzirdēt nevienu sliktu vārdu. «Es viņu ārkārtīgi apbrīnoju!»

Jaunībā Veigtona kungs kopā ar sievu Agnesi strādājis par angļu valodas skolotāju Taivānā. Viņi apprecējušies Hongkongā 1937. gadā.

Kad sākās II pasaules karš, 1939. gadā pāris centies atgriezties Apvienotajā Karalistē, taču iestrēga Kanādā, kur vairākus gadus dzīvoja Vankūverā. Par spīti savam cienījamajam vecumam Veigtona kungs ir dzīvesprieka pilns un nodarbina sevi ar hobijiem. Viņš apgalvo, ka viņam klājas «patiešām labi».

Vaicāts par to, kā iespējams tik ilgi nodzīvot, Veigtona kungs saka, ka nav nekāda noslēpuma. «Visi grib zināt, bet man nav ne jausmas, kāpēc es esmu tik vecs. Es pieļauju, ka man vienkārši paveicās,» viņš atklāj medijiem.

Britains oldest man refuses birthday card from Queen because she looks 'miserable' https://t.co/OfzZoPzxnD— The Independent (@Independent) March 29, 2017