ASV apstrīdējušas Havaju salu lēmumu par ieceļošanas aizlieguma bloķēšanu

ASV valdība ceturtdien tiesā apstrīdējusi Havaju salu tiesneša lēmumu apturēt prezidenta Donalda Trampa pārskatīto ieceļošanas aizliegumu.

Tieslietu ministrija aicinājusi devītā iecirkņa apelācijas tiesu izvērtēt Havaju salu tiesneša Derika Vatsona trešdien pieņemto lēmumu, ar kuru viņš pagarināja savu iepriekš pieņemto rīkojumu par ieceļošanas aizlieguma apturēšanu.

Vatsons ar sākotnējo spriedumu nāca klajā 15.martā, norādot, ka tie, kas apstrīdētu aizliegumu, tiesā noteikti panāktu sev labvēlīgu lēmumu, un tiesa nolemtu, ka Trampa rīkojums pārkāpj ASV konstitūcijā paredzēto aizliegumu diskriminēt pēc reliģiskā principa.

Reklāma

Trampa rīkojums paredz uz 90 dienu ilgu periodu aizliegt izsniegt vīzas Sīrijas, Irānas, Lībijas, Somālijas, Jemenas un Sudānas pilsoņiem.

Atšķirībā no iepriekšējā, 27.janvārī parakstītā rīkojuma, no šo valstu saraksta izslēgta Irāka, kas piekritusi «pastiprinātai sadarbībai ar ASV valdību to savu pilsoņu pārbaudēs, kuri pieprasījuši vīzas ieceļošanai Savienotajās Valstīs».

Turklāt jaunā rīkojuma tekstā skaidri norādīts, ka pagaidu ieceļošanas ierobežojumi neattiecas uz tiem minēto sešu valstu pilsoņiem, kuriem jau ir legālas tiesības uzturēties ASV.

Rīkojums arī paredz uz 120 dienām apturēt jebkādu bēgļu ierašanos ASV teritorijā. Šis aizliegums neattiecas uz tiem bēgļiem, kuri jau saņēmušu Valsts departamenta atļauju ierasties ASV.

Trampa pārskatīto aizliegumu bloķējusi arī Merilendas tiesa, un valdība lūgusi augstāko tiesu pārskatīt šo spriedumu.

Saistītie raksti