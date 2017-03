Krievijas prokuratūra vēlas bloķēt sociālajos medijos paustos aicinājumus uz protestiem

Krievijas prokuratūra piektdien lūgusi bloķēt sociālajos medijus izskanējušos aicinājumus piedalīties ielu protestos, kas seko pēc svētdien Maskavā un citviet Krievijā piedzīvotajiem mītiņiem.

Krievijas Ģenerālprokuratūra piektdien apstiprināja, ka lūgusi komunikāciju uzraudzības dienestu «Roskomnadzor» bloķēt lapas sociālajos medijos, kurās aicināts šosvētdien piedalīties jaunos protestos.

Kā ziņots, Krievijā vairākās pilsētās svētdien notika protesti pret korupciju valdībā, un Maskavā policija par dalību nesankcionētā mītiņā aizturēja vairāk nekā 1000 cilvēku.

ASV un Eiropas Savienība (ES) kritizējusi Krievijas reakciju uz protestiem, aicinot atbrīvot protestētājus, savukārt Krievijas prezidents Vladimirs Putins noraidījis šādu kritiku kā iejaukšanos valsts iekšējās lietās. Viņš arī uzsvēris, ka varasiestāžu nesankcionēto protestu dalībnieki ir jāsoda.

Neminot vārdā neseno protestu galveno iedvesmotāju opozicionāru Alekseju Navaļniju, kurš paziņojis par plāniem kandidēt prezidenta vēlēšanās, Putins apsūdzēja «kādu, zināmus politiskos spēkus», kas mēģina virzīt «savtīgas intereses» un izvērš «pašreklāmu politiskajā arēnā pirms dažiem politiskiem notikumiem, ieskaitot vēlēšanu kampaņas valsts iekšienē».

Putins arī ceturtdien solīja cīnīties pret korupciju, bet arī uzvēra, ka valdība neļaus pārkāpt likumu. Viņš arī piesauca Arābu pavasara notikumus, kā arī protestus Ukrainā, kas noveda pie toreizējā prezidenta Viktora Janukoviča gāšanas.

«Politisko aktivitāšu gaitā visiem jārīkojas atbilstoši likuma normām,» runājot Arktikas forumā Arhangeļskā, sacīja Putins. «Tie, kas pārkāpj likumu, ir jāsoda atbilstoši Krievijas likumdošanai.»

Putina preses sekretārs Dmitrijs Peskovs izvairījās no jautājuma par to, kā Putins reaģējis uz kinorežisora Aleksandra Sokurova paziņojumu, kurā viņš aicināja Kremli ieklausīties protestētāju prasībās un atturēties no spēka lietošanas, lai izvairītos no «politiskas katastrofas.»

Peskovs piektdien reportieriem paziņoja, ka Putins ir gatavs ieklausīties Sokurova un citu ievērojamu kultūras darbinieku argumentos, tomēr prezidents ne vienmēr piekrīt viņu domām.

Cilvēkus protestēt pamudinājusi Navaļnija publiskotā informācija par Krievijas premjerministra Dmitrija Medvedeva bagātībām, kas iegūtas apšaubāmā ceļā. Pašam Navaļnijam par protestiem pirmdien piemērots 20 000 rubļu (324 eiro) naudas sods par nesankcionēta mītiņa organizēšanu Maskavā un 15 diennakšu arests par nepakļaušanos policijai.

