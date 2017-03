Polija varētu šogad noslēgt līgumu par raķešu «Patriot» iegādi

U.S. Army soldiers man a PATRIOT launch pad during a joint military exercise with the Romanian Army that aimed to test the interoperability of U.S. and Romanian armed forces in the event of a missile attack, near Corbu village in Constanta county, Romania, November 8, 2016. Inquam Photos/Ovidiu Micsik/via REUTERS ATTENTION EDITORS - THIS IMAGE WAS PROVIDED BY A THIRD PARTY. EDITORIAL USE ONLY. ROMANIA OUT. NO COMMERCIAL OR EDITORIAL SALES IN ROMANIA. Foto: REUTERS/Scanpix

Polija līdz gada beigām varētu noslēgt līgumu par raķešu sistēmu «Patriot» iegādi no ASV bruņojuma ražotāja «Raytheon», piektdien paziņojis Polijas aizsardzības ministrs Antonijs Macerevičs. Ministrs preses konferencē Varšavā pavēstīja, ka valdība un ASV kompānija «noslēgusi ļoti svarīgu posmu sarunās par vidēja darbības rādiusa raķešu sistēmu iegādi, lai garantētu Polijas drošību». Atzīstot, ka sarunas bijušas sarežģītas un «ne vienmēr sapratnes un pilnīgas draudzības atmosfērā», Macerevičs norādīja, ka līgumu varētu noslēgt apmēram gada beigās, ja izdosies izpildīt noteiktus nosacījumus. Reklāma Ministrs uzsvēra, ka «Raytheon» sākotnēji prasītā summa - 50 miljardi Polijas zlotu (11,8 miljardi eiro) - ir «nepieņemama», atklājot, ka Polija nav gatava maksāt vairāk par 30 miljardiem zlotu (7,1 miljardu eiro). Plāns iegādāties «Patriot» raķetes ietilpst plašākā Polijas armijas modernizācijas programmā, kas domāta, lai uzlabotu valsts drošību pret Krievijas radītajiem draudiem. Macerevičs arī piebilda, ka vēl joprojām jārunā par Polijas prasību ļaut tās ražotājiem piedalīties «Raytheon» pretgaisa aizsardzības raķešu «SkyCeptor» ražošanā un citiem darījumiem. Polijas aizsardzības ministra vietnieks Bartošs Kovnackis uzsvēra, ka pretraķešu aizsardzības sistēma palīdzēs aizsargāties pret Krievijas raķetēm Kaļiņingradā. Gan «Raytheon», gan arī ASV vēstniecība Varšavā paudusi gandarījumu par to, ka sarunas virzās uz priekšu. «Raytheon» paziņojusi, ka pretgaisa aizsardzības sistēma «Patriot» kopš 2015.gada kaujas apstākļos izmantota piecās valstīs, un tā kaujas operācijās notriekusi vairāk nekā 100 taktisko ballistisko raķešu.