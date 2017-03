Vācijas policija taisnojas par Berlīnes terorista nenovērošanu

The photo which was sent to European police authorities and obtained by AP on Wednesday, Dec. 21, 2016 shows Tunisian national Anis Amri who is wanted by German police for an alleged involvement in the Berlin Christmas market attack. Several people died when a truck ran into a crowded Christmas market on Dec. 19. (Police via AP). Foto: LETA/AP

Berlīnes policija piektdien saskārās ar pārmetumiem, jo tā pērn pārtraukusi novērot Berlīnes Ziemassvētku tirdziņā teroraktu sarīkojušo uzbrucēju, neskatoties uz informāciju, ka viņš ir bīstams. Tunisijas pilsoni Anisu Amri vairākus mēnešus novēroja Vācijas iekšējās izlūkošanas dienests, kas atzinis, ka viņam bijusi vēlme sarīkot teroraktu un ka viņš varējis to sarīkot jebkurā brīdī. Policija piektdien Berlīnē pavēstīja Ziemeļreinas-Vestfālenes parlamenta komitejai, ka 30.jūnijā un 19.augustā lūgusi atļauju turpināt Amri novērošanu. Reklāma Šie lūgumi balstīti potenciālo risku aprēķinos. Amri tika novērots iepriekš, tomēr novērošanā nekādi pierādījumi netika gūti. Tādēļ novērošana 15.jūnijā tika pārtraukta. Policija tomēr vēlējusies noklausīties Amri telefonsarunas, lai izsekotu viņu un iegūtu pierādījumus. Radiostacija «Berlin-Brandenburg» iepriekš vēstīja, ka arī pēc novērošanas izbeigšanas Amri tika uzskatīts par lielu drošības apdraudējumu. Parlamenta komitejai Ziemeļreinas-Vestfālenē, kur Amri bija reģistrēts kā patvēruma meklētājs, dots uzdevums noskaidrot, kāpēc terorists nav deportēts, kaut arī viņa lūgums par patvēruma piešķiršanu bija noraidīts. Amri ar nolaupītu kravas mašīnu 19.decembrī sarīkoja teroraktu Berlīnes Ziemassvētku tirdziņā, nogalinot 12 cilvēkus un 56 citus ievainojot. 23.decembrī Milānā viņš tika nogalināts apšaudē ar Itālijas policiju. Par Berlīnes teroraktu atbildību uzņēmies džihādistu grupējums «Islāma valsts», kas Amri atzinis par savu «karavīru».