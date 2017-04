Asanžs pēc vēlēšanām tviterī izsmej Ekvadoras oponentu

Asanžs ir personīgi ieinteresēts vēlēšanu iznākumā, jo konservatīvo kandidāts Giljermo Laso solījis uzvaras gadījumā Asanžu padzīt no vēstniecības 30 dienu laikā.

Parādoties rezultātiem, ka 45 gadus vecais baņķieris vēlēšanās ir zaudējis, Asanžs šos pašus draudus vērsa pret Laso.

«Es sirsnīgi aicinu Laso pamest Ekvadoru 30 dienu laikā (ar vai bez saviem nodokļu oāžu miljoniem),» tviterī ierakstījis Asanžs.

I cordially invite Lasso to leave Ecuador within 30 days (with or without his tax haven millions) https://t.co/8tORJgltQl #AssangeSILassoNO pic.twitter.com/Pbf5Bf3UrL— Julian Assange (@JulianAssange) April 3, 2017