Vācijā plāno aizliegt bērnu laulības

Vācijas valdība trešdien plāno pieņemt lēmumu par bērnu laulību aizliegšanu, tādējādi reaģējot uz šādu gadījumu izplatību neseno imigrantu vidū.

Parlamentā balsojums par jaunajiem noteikumiem gaidāms jūlijā.

Šie noteikumi tiek uzskatīti par īpaši meitenes aizsargājošiem, paredzot anulēt ārvalstīs noslēgtas laulības, kurās iesaistīti nepilngadīgie.

Jaunie notiekumi arī ļaus sociālajiem darbiniekiem parūpēties par nepilngadīgajām meitenēm pat tajos gadījumos, ja viņas būs likumīgi apprecējušās ārzemēs, un, ja nepieciešams, arī nošķirt viņas no vīriem.

«Bērniem nav vietas laulību reģistrācijas birojā vai laulību zālē,» paziņoja Vācijas tieslietu ministrs Heiko Māss.

«Mēs nedrīkstam paciest nevienu laulību, kas kaitē nepilngadīgajiem to attīstībā,» viņš uzsvēra.

«Nepilngadīgie ir jāsargā tik daudz, cik vien iespējams,» norādīja ministrs, piebilstot, ka grozījumu rezultātā nevienam nepilngadīgajam nedrīkst ietekmēt viņa tiesības uz patvērumu vai tā esošo uzturēšanās statusu.

Jaunie noteikumi paredz no 16 līdz 18 gadiem paaugstināt vecumu, kurā var stāties laulībā. Šobrīd likums dažos gadījumos pieļauj laulību starp 18 un 16 gadus veciem jauniešiem.

Ārvalstīs slēgtas laulības, kurās iesaistītas 16 gadus nesasniegušas personas tiek uzskatītas par nenotikušām, bet laulības ar 16 un 17 gadus vecu jauniešu dalību var anulēt ģimenes tiesas.

Retos gadījumos tiek izdarīti izņēmumi - ja laulātie apprecējās, būdami bērni, bet tagad abi ir pieauguši un vēlas saglabāt laulību.

Jaunais likumprojekts arī paredz naudas sodu par mēģinājumu salaulāt nepilngadīgos tradicionālajās vai reliģiskajās, nevis valsts ceremonijās.

Vācijā pērnā gada jūlijā bija reģistrēti 1475 precēti nepilngadīgie. 361 no tiem bija vecumā līdz 14 gadiem, liecina pēc parlamenta pieprasījuma publiskotie dati.

No precētajiem nepilngadīgajiem 1152 bija meitenes, pavēstījusi Iekšlietu ministrija.

Visvairāk - 664 bērni - nākuši no Sīrijas, 157 bijuši no Afganistānas, 100 - no Irākas, bet 65 - no Bulgārijas.

Konservatīvais laikraksts «Frankfurter Allgemeine Zeitung» apsveica jauno likumprojektu, norādot, ka Vācijā «nav vietas arhaiskai praksei, kas kaitē sievietēm un bērniem».

Jauno noteikumu mērķis nav «aizbildnieciski izplatīt savas vērtības vai izrādīt necieņu citām kultūrām», bet gan «īstenot fundamentālas un principā globāli atzītas cilvēktiesības», uzsvēra laikraksts.

