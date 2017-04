«Nivea» atvainojas par reklāmu ar saukli «Baltais ir tīrība»

Vācijas kosmētikas ražotājs «Nivea» atsaucis dezodorantu reklāmu ar saukli «White Is Purity» («Baltais ir tīrība»), jo tā sociālajos tīklos izraisījusi sašutuma vētru par balto pārākuma ideju popularizēšanu, vēsta ASV mediji.

Reklāma parādījās sociālajā tīklā «Facebook» aizvadītajā nedēļā, un tās mērķis bijuši klienti Tuvajos Austrumos.

Līnijas «Invisible for Black and White» («Neredzams melnajam un baltajam») dezodoranta reklāmā redzama baltā halātā tērpusies tumšmate, kas kamerai uzgriezusi muguru.

Reklāma

Reklāmas lejas daļā sauklis, kas rakstīts ar lielajiem burtiem, vēsta «Baltais ir tīrība».

«Saglabā to tīru, saglabā to spožu. Neļauj nekam to izpostīt,» lasāms «Nivea» ierakstā zem reklāmas.

Tvitera lietotāji nekavējoties uzbruka reklāmai, pārmetot, ka ar to tiekot atbalstītas rasistu idejas.

«Varbūt viņu mērķis ir kukluksklana un nacistu tirgus. Viņiem vajadzētu savam mārketinga komunikācijas cilvēkam pielikt algu,» tviterī ierakstījis Džims Li.

«Kas, ellē, tas ir? Balto tīrība? Kaunieties,» sašutusi ir tvitera lietotāja Marija. «Atlaidiet mārketinga cilvēku un visus, kas šo reklāmu apstiprināja.»

Uzņēmums otrdien reklāmu jau bija atsaucis, ņemot vērā «bažas par etnisko diskrimināciju».

«Mēs patiesi atvainojamies visiem, kurus aizvainoja šis konkrētais ieraksts. Dažādība un vienlīdzīgas iespējas ir «Nivea» svarīgākās vērtības,» teikts uzņēmuma paziņojumā.

