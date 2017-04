Vidusjūrā trešdien no bēgļu laivām izglābti vairāk nekā 700 imigranti, pavēstīja Itālijas robežsardzē.

Izglābtie cilvēki bija pārvietojušies septiņās pārbāztās un nestabilās laivās.

Imigranti, kuri Itālijā ierodas no Ziemeļāfrikas ir aptuveni 30% no visiem, kuri meklē patvērumu drošākā vietā. Aptuveni 600 cilvēku miruši, mēģinot sasniegt Itālijas krastus. Šoreiz neviens no laivās esošajiem imigrantiem neaizgāja bojā.

