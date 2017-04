Lavrovs ASV raķešu triecienu Sīrijai salīdzina ar 2003.gada iebrukumu Irākā

Krievijas ārlietu ministrs Sergejs Lavrovs salīdzināja nule kā notikušo ASV raķešu triecienu pa Sīrijas gaisa spēku bāzi ar rietumvalstu uzbrukumu Irākai pirms 14 gadiem.

«Tas atgādina 2003.gada situāciju, kad ASV un Lielbritānija kopā ar saviem sabiedrotajiem iebruka Irākā bez [ANO] Drošības padomes piekrišanas,» preses konferencē piektdien sacīja ministrs.

ASV ar triecienu Sīrijā grib novērst uzmanību no teroristu grupējuma «Al Nusra» darbības, viņš skaidroja.

«Atkal nākas atgriezties pie domas par to, ka grupējumu «Jabhat al Nusra», kas mimikrē un maina nosaukumus, mūsu Rietumu kolēģi kaut kādā veidā spēj uzskatīt par organizāciju, kas ir jāsargā, neraugoties uz to, ka ANO Drošības padome to atzinusi par teroristisku,» sacīja Lavrovs.

Krievija centīsies panākt, ka ASV uzbrukuma iemesli tiek noskaidroti, viņš piebilda.

Ministrs arī uzsvēra, ka ASV uzbrukums Sīrijas karaspēkam rada kaitējumu Krievijas un ASV attiecībām.

«Nomāc, ka tas viss rada kaitējumu jau tā iedragātajām attiecībām starp Krieviju un ASV, bet es ceru, ka šīs provokācijas nenovedīs pie neatgriezeniskiem rezultātiem,» sacīja Krievijas ārlietu ministrs.

Lavrovs arī pavēstīja, ka viņam nav ziņu par upuriem Krievijas militārpersonu vidū. «Kas attiecas uz upuriem krievu karavīru vidū, tad par tiem nekas nav zināms. Spriežot pēc visa, tādu upuru nav,» sacīja Lavrovs.

ASV raķešu triecienā Šairatas aviobāzē Sīrijas vidienē piektdien nogalināti vismaz seši cilvēki un vairāki ievainoti, iznīcināti abi skrejceļi un teju visi bāzes objekti, paziņoja Sīrijas armija un novērotāju organizācija.

Pilsoņkarš Sīrijā notiek kopš 2011.gada un sadrumstalojies daudzās frontēs starp kurdu spēkiem, mērenajiem un radikālajiem sunnītu nemierniekiem, valdības karaspēku un tai lojāliem paramilitāriem formējumiem.

Atbilstoši jaunākajām sīriešu aktīvistu aplēsēm karā dzīvību zaudējuši jau vairāk nekā 320 000 cilvēku.

