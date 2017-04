Aktīvisti: Sīrijas aviācija turpina uzlidojumus no Šairatas aviobāzes

Ilustratīvs foto. Foto: AP/Scanpix

No ASV apšaudītās Sīrijas aviobāzes piektdien izlidojuši divi iznīcinātāji un veikuši uzlidojumus mērķiem netālu no Palmīras, paziņojusi Lielbritānijā bāzētā sīriešu aktīvistu organizācija «Syrian Observatory for Human Rights» (SOHR).