Aculiecinieki: Terorists speciāli brauca virsū tieši bērniem; parādās informācija par spridzekli

Terorists, kurš piektdien Stokholmā, ar kravas auto ietriecoties pūlī, nogalināja četrus cilvēkus, apzināti automašīnu vadījis virsū bērniem, vēsta «Telegraph.co.uk», atsaucoties uz aculiecinieku stāstīto.

Zviedrijas mediji publicējuši aculiecinieku stāstus, kuri atceras, ka auto līkumojis pa pārpildīto gājēju ielu, pa gaisu lidojuši bērnu ratiņi.

«Mašīna līkumoja no vienas ielas puses uz otru. Neizskatījās, ka šoferis būtu zaudējis pār to kontroli, viņš centās notriek pēc iespējas vairak cilvēku,» aģentūrai «Reuters» pastāstījis kāds tūrists no Austrālijas.

Tikmēr Zviedrijas policija sestdien paziņojusi, ka vīrietis, kas ticis aizturēts «aizdomās par teroristisku noziegumu», varētu būt tā persona, kas atradās pie stūres kravas automašīnai, kura dienu iepriekš tika ietriekta vienā no Stokholmas lielveikaliem, vēsta aģentūra LETA.

«Mums ir aizdomas, ka aizturētais vīrietis ir nozieguma pastrādātājs,» aģentūrai AFP sacīja Stokholmas policijas pārstāvis Lāšs Bistrēms.

Viņš piebilda, ka šajā lietā pagaidām ir tikai viena aizturētā persona.

Kā ziņots, piektdien Stokholmā kādā lielveikalā, kas atrodas parasti ļaužu pilnā gājēju ielā, ietriecās kravas automašīna, nogalinot četrus cilvēkus un 15 ievainojot.

Zviedrijas Drošības policija («Säpo») atzinusi, ka tas bijis apzināti sarīkots uzbrukums.

Tomēr atbildību par teroraktu līdz šim neviens vēl nav uzņēmies.

Tikmēr Zviedrijas sabiedriskā televīzija SVT, atsaucies uz vārdā neminētiem avotiem, vēsta, ka uzbrukumā izmantotajā automašīnā esot atrasts pašizgatavots spridzeklis.

Spridzeklis esot bijis ievietots somā, taču brīdī, kad automašīna ietriecās lielveikala ēkā, tas nav eksplodējis.

Bistrēms šīs ziņas atteicās apstiprināt.

Laikraksts «Aftonbladet» iepriekš vēstīja, ka aizturētais ir 39 gadus vecs Uzbekistānas pilsonis, kurš esot teroristiskā grupējuma «Islāma valsts» atbalstītājs, ko policija arī atteikusies apstiprināt.

Tajā pašā laikā iepriekš policija pavēstīja, ka aizturētais līdzinoties vīrietim, kas redzams piektdienas vakarā izplatītajā iespējamā noziedznieka fotogrāfijā.

