Indijas policija meklē vecākus meitenei, kas dzīvoja kopā ar pērtiķiem

Policija Indijas ziemeļos mēģina noskaidrot personību kādai meitenei, kas Utarpradešas štata mežos dzīvoja kopā ar pērtiķu baru. Meitene, kuru pirms dažām nedēļām atrada mežā, neprot runāt. Policija uzskata, ka viņa ir 8-10 gadus veca.

Ārsti apgalvo, ka meitene sazinās ar pērtiķiem raksturīgiem žestiem un zīmēm. Kad kārtības sargi atrada meiteni, viņa boja kopā ar pērtiķiem un spēlējās ar tiem, atdarinot dzīvnieku uzvedību.

Pirmo reizi meiteni, kas dzīvoja pērtiķu barā, pamanīja vietējie iedzīvotāji no kāda ciema, kas atrodas pie Katarniaghtas dabas lieguma Nepālas robežas tuvumā, un tad arī par viņu paziņots policijai.

Policijas pārstāvis Surešs Jadavs raidsabiedrībai BBC paziņojis, ka brīdī, kad kārtības sargi mēģinājuši paņemt meiteni pie sevis, pērtiķi viņiem uzbrukuši.

Ārsti zināja stāstīt, ka meitene ir novārgusi un uz viņas ķermeņa ir zilumi, kā arī redzamas sīkas traumas. Sākotnēji viņa nav pat pratusi sēdēt, nemitīgi pārvietojusies pa palātu četrāpus, kā arī spiegusi.

Tagad meitene, pēc ārstu teiktā, jūtas jau daudz labāk. Vēlāk viņu nodos sociālajiem dienestiem, kuriem būs jāparūpējas par viņas apmācīšanu un jāpalīdz iejusties cilvēku pasaulē.

