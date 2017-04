Serbijā turpinās protesti pret Vučiču

A protester holds a banner depicting Serbian Prime Minister Aleksandar Vucic, during a protest in Belgrade, Serbia, Saturday, April 8, 2017. Some thousands of people are blowing whistles and banging pots outside the Serbian government headquarters to protest the election of powerful Prime Minister Aleksandar Vucic as the country's new president. (AP Photo/Darko Vojinovic). Foto: DARKO VOJINOVIC / TT NYHETSBYRÅN

Belgradā sestdien ielās izgājuši vairāki tūkstoši cilvēku, turpinoties protestiem pret līdzšinējo premjerministru Aleksandru Vučiču, kurš pagājušajā nedēļā uzvarēja prezidenta vēlēšanās. Protesti pēc 2.aprīlī notikušajām vēlēšanām turpinās jau sesto dienu pēc kārtas. Opozīcija apgalvo, ka vēlēšanās pieļauts milzums pārkāpumu, tostarp mediju ietekmēšana, vēlētāju iebiedēšana un balsu pirkšana. Demonstrantiem Belgradā pievienojušies arī vairāki simti policistu un karavīru, kas pauž neapmierinātību ar zemajām algām un zemo dzīves līmeni. Reklāma Kā ziņots, Vučičs jau pirmajā vēlēšanu kārtā ieguva 55% balsu, un tādējādi atkrita vajadzība rīkot otro balsošanas kārtu.