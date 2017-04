Stokholmas uzbrukuma īstenotājs ticis meklēts, lai viņu deportētu no Zviedrijas

Uzbekistānas pilsonis, kurš piektdien ar smago automašīnu ietriecās cilvēku pūlī Stokholmā, ticis meklēts, lai viņu no valsts deportētu, jo Zviedrijas varasiestādes bija noraidījušas viņa lūgumu piešķirt pastāvīgās uzturēšanās atļauju, svētdien paziņoja Zviedrijas policija.

Noskaidrots arī, ka uzbrucējs, kurš ir aizturēts, bija izrādījis interesi par islāmistu ekstrēmistu organizācijām, tostarp par grupējumu «Islāma valsts», žurnālistiem sacīja policijas pārstāvis.

Pēc policijas sniegtajām ziņām, Uzbekistānas pilsonis 2014.gadā iesniedzis lūgumu piešķirt viņam pastāvīgas uzturēšanās atļauju. Taču pagājušā gada jūnijā Zviedrijas Migrācijas pārvalde to nav apmierinājusi un decembrī Uzbekistānas pilsonim paziņojusi, ka viņam četru nedēļu laikā Zviedrija jāatstāj. Tomēr no viņš pazudis no varasiestāžu redzesloka, tāpēc šogad februārī policijai uzdots viņu deportēt un viņš ticis izsludināts meklēšanā.

Savukārt cits policijas pārstāvis žurnālistiem sacīja, ka «mēs zinām, ka viņš izrādīja simpātijas tādām ekstrēmistiskām organizācijām kā «Islāma valsts«».

Tikmēr Stokholmas tiesas pārstāve paziņoja, ka saistībā ar piektdienas uzbrukumu apcietināts vēl viens aizdomās turamais. Pagaidām sīkākas ziņas par viņu netiek sniegtas.

Policija svētdien arī informēja, ka piektdienas uzbrukumā nogalinātie ir divi Zviedrijas, viens Lielbritānijas un viens Beļģijas pilsonis.

Jau vēstīts, ka piektdien Stokholmā kādā lielveikalā, kas atrodas parasti ļaužu pilnā gājēju ielā, ietriecās kravas automašīna, nogalinot četrus un ievainojot 15 cilvēkus, tostarp divus bērnus.

Zviedrijas Drošības policija «Säpo» atzinusi, ka tas bijis apzināti sarīkots uzbrukums. Aizturēts uzbrucējs - 39 gadus vecs Uzbekistānas pilsonis.

Neviena organizācija atbildību par uzbrukumu līdz šim nav uzņēmusies.

