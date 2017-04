Kārtējā apšaude ASV skolā - ir vairāki bojāgājušie

ASV Kalifornijā notikusi kārtējā apšaude - kādā skolā Dienvidkalifornijā, Sanbernardīnā, nogalināti divi cilvēki, tā liecina publiski pieejamā informācija. Citviet minēts, ka upuru vidū ir arī pats slepkava, kas izdarīja pašnāvību.

There was a “large police response" after shooting at San Bernardino elementary school, police chief says https://t.co/LtKI3TdKHf pic.twitter.com/y7bSg1audN— CBS News (@CBSNews) April 10, 2017

"I just fell to my knees," says father of hearing about shooting at daughter's #SanBernardino school. WATCH: https://t.co/C8nRNwa2wB pic.twitter.com/J5EzbALUB9— ABC7 Eyewitness News (@ABC7) April 10, 2017

Uzreiz pēc uzbrukuma skola un tās apkārtne tika slēgta, pārējie skolēni un darbinieki evakuēti. Policija ziņo, ka apšaude notikusi klases telpā no rīta. Divi skolēni nogādāti slimnīcā ar ievainojumiem. Notikuma vietā strādā ātrā palīdzība un policija. Sociālajos tīklos cilvēki vaicā - kas tā ir par sistēmu, ka skolā ir varēts ienest ieroci un ka kontrole nedarbojas tā, kā tai paredzēts.

#SanBernardino is the 220th school shooting in America since 2013 https://t.co/63kFEH8O7M pic.twitter.com/KMWJX04luU— Christine Spadafora (@christinespad) April 10, 2017

US school shooting in San Bernardino: Four shot in 'murder-suicide' https://t.co/2vDK7CNGA4 pic.twitter.com/3o0EMDJ3sX— Lee Dolbear (@LjDolbear) April 10, 2017