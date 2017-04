Pulicera balvas piešķirtas mediju sižetiem par Trampu, Putinu un Panamas dokumentiem

ASV Pulicera balvas šogad piešķirtas par sižetiem, kuros izsekots ASV prezidenta Donalda Trampa vēlēšanu kampaņas labdarības solījumu īstenošanai, atmaskoti Panamas dokumentu noslēpumi un Maskavas jaukšanās ASV vēlēšanu kampaņā.

Laikraksta «Washington Post» žurnālists Deivids Fārentholds saņēma Pulicera balvu par izsekošanu Trampa vēlēšanu kampaņas solījumu realizācijai dzīvē.

Fārentholds šo jautājumu pētīja mēnešiem ilgi, sazinoties ar labdarības organizācijām, kā rezultātā noskaidroja, ka Trampa vēlēšanu kampaņas laika apgalvojumi par ziedojumiem labdarības organizācijā neatbilst realitātei.

Fārentholds arī atklāja sabiedrībai Trampa vulgāros izteikumus par sievietēm, kas tika ierakstīti televīzijas pārraides «Access Hollywood» uzņemšanas laikā 2005.gadā.

Izmeklējošo žurnālistu starptautiskais konsorcijs (ICIJ), izdevniecības «McClatchy» laikraksti un «Miami Herald» tika pie Pulicera balvām par Panamas dokumentu skandāla atspoguļošanu. Tas bija plašs projekts, kurā piedalījās simtiem žurnālistu sešos kontinentos.

No Panamas juridiskās firmas «Mossack Fonseca» datu centra pagājušajā gadā tika nopludināti 11,5 miljoni nodokļu dokumentu, kuros redzams, ka šī firma palīdzējusi pasaules politiķiem un slavenībām slēpt savas bagātības no nodokļu iestādēm. Dokumenti par slēptiem ofšoru darījumiem attiecas uz gandrīz 40 gadus ilgu periodu. Panamā bāzētajai firmai ir biroji vairāk nekā 35 valstīs.

Panamas dokumentu skandāla rezultātā bija spiests atkāpties Islandes premjerministrs Sigmundurs Dāvids Gunnlaugsons, tika aizturēti juridiskās firmas dibinātāji un sāktas daudzas izmeklēšanas pret valdību amatpersonām.

«The New York Daily News» un «ProPublica» tika godalgoti par darbu sabiedrības labā, atmaskojot, kā Ņujorkā tiek pārkāpti likumi par izlikšanu no mājām, kad runa ir par minoritātēm.

Pulicera balvas saņēma arī «New York Times» par rakstu, kurā pētīta Krievijas prezidenta Vladimira Putina centieni ietekmēt ASV vēlēšanas un paplašināt Maskavas ietekmi, «East Bay Times» - par rakstu, kurā atspoguļots postošs ugunsgrēks kādas ballītes laikā noliktavā, «Charleston Gazette-Mail» - par narkotiku jautājumu izpēti un «Salt Lake Tribune» - par rakstu, kurā vēstīts par izturēšanos pret seksuālo uzbrukumu upuriem mormoņu baznīcas universitātē.

Pulicera balvas pirmoreiz tika pasniegtas 1917.gadā, lai godinātu ASV žurnālistu, rakstnieku un komponistu sasniegumus.

Rakstniecības jomā šogad tika godalgots Kolsona Vaitheda romāns «The Underground Railroad», Linas Notidžes luga «Sweat», Heteres Annas Tompsones sarakstītā 1971.gada Atikas cietuma dumpja vēsture «Blood in the Water» un Hišama Matara memuāri «The Return: Fathers, Sons and the Land in Between» par atgriešanos dzimtajā Lībijā.

