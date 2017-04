«United Airlines» atvainojas par pasažiera vardarbīgo izsēdināšanu no lidmašīnas

ASV lidsabiedrība «United Airlines» otrdien centās mazināt kaitējumu, ko tās reputācijai nodarījis incidents ar kāda tās pasažiera vardarbīgu izsēdināšanu no lidmašīnas Čikāgas O'Hēra lidostā.

Miljoniem cilvēku internetā noskatījušies video, kurā redzams, kā apsardzes darbinieki, pielietojot spēku, no sēdvietas izceļ kliedzošu pasažieri un tad aizvelk viņu pa lidmašīnas eju.

Sociālajos tīklos video izraisījis sašutuma vētru, bet lidsabiedrības sākotnējie centieni incidentu attaisnot - komentētāju izsmieklu un nosodījumu.

Uz «United Airlines» svētdienas reisu no Čikāgas uz Lūivilu, Kentuki štatā, bijis pārdots vairāk biļešu, nekā lidmašīnā bijis vietu.

Lidsabiedrība lūgusi pieteikties brīvprātīgos, kas būtu ar mieru pamest lidmašīnu, bet, kad tas nav noticis, pati izraudzījās pasažierus, kuriem lidmašīna bija jāpamet.

Viens no pasažieriem atteicies lidmašīnu pamest, un tad apsardzes darbinieki viņu aizvilkuši, pielietojot spēku. Tīmeklī publicētajos kadros uz pasažiera sejas redzamas asinis, dzirdami viņa kliedzieni.

«Šis šausminošais atgadījums, kas notika šajā reisā, ir izsaucis dažādas mūsu reakcijas - sašutumu, dusmas, vilšanos,» apliecināja «United Airlines» prezidents Oskars Munozs. «Arī es jūtu to pašu, un visupirms no sirds atvainojos par to, kas notika.»

