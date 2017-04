Latviešu bezpajumtnieks Lielbritānijā atzīts par vainīgu sievietes izvarošanā un slepkavībā

Tiek vēstīts, ka viesnīcas istabene Kora tika nogalināta pērn oktobrī Londonas priekšpilsētā Hārlingtonā (Harlington), ceļā uz darbu. Viņai uzbrucis Ruskuls, kurš sievieti izvarojis.

Izvarotās un nogalinātās Kauras vīrs Rahpals Sings (Rachpal Singh) norādīja, ka «Ruskuls ne tikai nogalināja Pardīpu, bet izjauca visu ģimeni».

«Ir pagājis jau pusgads, kopš Pardīpa ir nogalināta, bet es neesmu viņu aizmirsis. Burtiski katras sešas sekundes es domāju par viņu un to tumšo rītu, kad viņa zaudēja dzīvību. Esmu zaudējis savu dzīves partneri. Esmu pazudis bez viņas,» saka Sings.

«Mūsu tikai sešus gadus vecā meita nespēj aptvert notikušo. Lai arī viņai ir pateikta patiesība, viņa nereti jautā - vai mamma ir pazudusi, vai viņu atradīs?» atklāj nogalinātās vīrs.

Pardīpas daļēji atkailinātais ķermenis tika atrasts starp atkritumiem, kur viņa bija noslēpta starp zariem un vecu guļammaisu. Prokurore norādījusi tiesnešiem, ka Pardīpa ir atstājusi skrāpētu brūci Ruskula sejā, izmisīgi cenšoties aizbēgt no varmākas. Viņa arī esot kliegusi, taču kliedzienus apslāpējis netālu esošā ceļa satiksmes troksnis.

Viņas ķermeni atrada aptuveni pēc nedēļas. Ruskuls tika notverts pēc rūpīgas novērošanas kameru ierakstu izpētes. Policists atpazina Ruskulu, ieraugot uz viņa vaiga un kakla skrāpētas brūces, kā arī viņš gāja basām kājām.

Tiek norādīts, ka Pardīpa ar vīru ieradās Lielbritānijā 2011. gadā, un viņa strādāja Hārlingtonā esošajā viesnīcā, savukārt vīrs ieguva darbu vietējā ēstuvē.

Abi strādāja sešas dienas nedēļā un sūtīja naudu meitai, kura dzīvoja ar vecvecākiem Indijā.

Sākotnēji aizdomās par Pardīpas slepkavību tika turēts viņas vīrs, jo, kā izmeklēšana uzskatīja, viņš «esot melojis, ka neesot no rīta viņu redzējis, jo laikā, kad sieviete devusies uz darbu, Singam pašam vēl ir bijusi naktsmaiņa».

Pēc tam, kad Sings tika attaisnots, izmeklēšana ātri virzījusies uz priekšu.

Tiesā norādīts, ka nav precīzu ziņu, kad Ruskuls pirmo reizi ieradies Lielbritānijā, taču ir zināms, ka Latvijā viņam ir bijušas četras apsūdzības par laupīšanām un citiem noziegumiem. Viņš bijis īsā laulībā ar sievieti, kura dzīvojusi Rietumlondonā, taču pēc šķiršanās viņš mitinājies vairākās citās vietās.

Skotlendjarda izmeklētājs Niks Millers apstiprināja: «Ruskuls seksuāli uzbrucis Pardīpai un beigās viņu nogalinājis. Par saviem motīviem Ruskuls atteicies runāt. Singa un viņa meitas dzīvi vienmēr ietekmēs Ruskula pastrādātais noziegums. Visticamāk, Ruskulam tiks piespriests mūža ieslodzījums.»

