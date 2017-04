Patiess stāsts: «Es izdzīvoju zarīna gāzes uzbrukumā»

Šie vārdi pieder Kasemam Eīdam no Sīrijas, kurš piedzīvoja ķīmisko gāzes uzbrukumu valdības spēku aplenktajā, viņa dzimtajā Damaskas piepilsētā Moadhamijā (Moadhamiyeh), jo tās iedzīvotāji bija uzdrošinājušies protestēt pret Asada tirānisko režīmu.

2012. gadā pilsētai tika pārtraukta pārtikas un medikamentu piegāde. Bumbu uzlidojumi bija nerimstoši. Cilvēki centās bēgt. Kasema mātei, brāļiem un māsām tas izdevās, taču vairākus viņa draugus noķēra, mocīja un nogalināja. Kasems pats savām rokām pēcāk viņus apglabāja. Iesprostojumā izdzīvot mēģināja aptuveni 10 000 cilvēku, ēdot nezāles un lapas, un rokoties pa atkritumiem.

ASV medijam «The New York Times» 4. aprīļa Hān Šeihūnas ķīmiskās gāzes uzbrukuma kontekstā Kasems atklāj savu šausminošās pieredzes stāstu.

«Pēkšņi mani elpceļi atvērās. Gaisa strūkla pārdūra manas plaušas. Šķita, ka acis dursta adatas. Trulas sāpes mocīja manu vēderu. Saliecies es bļāvu saviem dzīvokļa biedriem: «Mostieties! Tas ir ķīmiskais uzbrukums!»»

Kasema draugi Ahmads un Abdo, klepojot un cīnoties pēc elpas, izrāpoja no gultas. Lai mazinātu dedzināšanu, Kasems apslacīja seju ar aukstu ūdeni. Elsojot un rīstoties, viņi grīļodamies centās tikt līdz durvīm, pie kurām kāds klauvēja. «Palīdziet, lūdzu, viņi mirst!» elsoja viņu kaimiņiene Uma Khaleda. Viņa nesa savus četrus un sešus gadus vecos bērnus, kuri abi bija bezsamaņā. Bērnu sejas bija zili-dzeltenas, bet pa muti nāca putas.

Dzīvokļa biedri devās ārā, lai nogādātu bērnus mašīnā. Skats uz ielas viņus satrieca – dučiem vīriešu, sieviešu un bērnu konvulsijās raustījās uz zemes. Citi kliedza pēc ārsta, vaimanājot un lūdzot, lai viņu mīļotie sāktu atkal elpot.

«Es arī kliedzu. Un tad pamanīju mazu zēnu, kurš gulēja dubļos.

Redzētais aizēnoja jebkuras līdz šim redzētās šausmas – masu slaktiņos apdegušus un satrunējušus līķus, saplosītos sieviešu un bērnu ķermeņus pēc bumbu uzlidojumiem, kaujās ievainoto draugu kliedzienus.»

Zēna seja bija sarkanā, dzeltenā un zilā krāsā, viņa acis – stiklainas, bet pa muti nāca baltas putas. Kasems novilka zēna kreklu un centās iepūst mutē gaisu. Viņš spieda viņa krūtis, lai dabūtu no plaušām ārā balto indi. Nesekmīgi.

Drīz piebrauca draugs ar mašīnu, kurā bija ievainotā sieviete un viņas bērni. Kasems iesēdās tajā kopā ar zēnu, kurš vēl aizvien cīnījās pēc elpas. «Es turēju viņu un raudāju.»

