Tramps: Ir laiks izbeigt Sīrijas «brutālo pilsoņkaru»

ASV prezidents Donalds Tramps trešdien paziņoja, ka ir laiks izbeigt Sīrijas «brutālo» pilsoņkaru, kā arī nosauca Sīrijas prezidentu Bašaru al Asadu par «miesnieku» un izteica pieņēmumu par Krievijas iespējamu lomu 4.aprīļa ķīmiskajā uzbrukumā Sīrijā.

Tramps, preses konferencē stāvot blakus NATO ģenerālsekretāram Jensam Stoltenbergam, aicināja alianses dalībvalstis «strādāt kopā, lai atrisinātu katastrofu» Sīrijā, un pateicās tām par ķīmiskā uzbrukuma Hān Šeihūnas pilsētā nosodīšanu. ASV uzskata, ka šo uzbrukumu veica Sīrijas kara aviācija.

«Nevainīgu civiliedzīvotāju neģēlīga nogalināšana ar ķīmiskajiem ieročiem, tostarp mazu un bezpalīdzīgu bērnu un zīdaiņu barbariskā nogalināšana, ir spēcīgi jānoraida jebkurai valstij, kas novērtē cilvēku dzīvību,» Tramps sacīja reportieriem.

«Tas (Asads) ir miesnieks. Tāpēc es jutu, ka mums kaut kas jādara. Man nepavisam nav šaubu, ka mēs rīkojāmies pareizi, un tas tika izdarīts ļoti, ļoti sekmīgi,» viņš piebilda, runājot par ASV raķešu triecienu Sīrijas aviobāzei, kas tika īstenots kā atbilde uz ķīmisko uzbrukumu.

«Ir laiks izbeigt šo brutālo pilsoņkaru, sakaut teroristus un ļaut bēgļiem atgriezties mājās,» sacīja Tramps.

Tramps nāca klajā ar šiem izteikumiem neilgi pēc tam, kad Krievija uzlika veto ANO Drošības padomes rezolūcijai, kurā Sīrijas valdībai pieprasīts sadarboties Hān Šeihūnas ķīmiskā uzbrukuma izmeklēšanā. Rezolūcijas projektu bija sagatavojušas ASV, Francija un Lielbritānija.

Tramps arī sacīja, ka ir «noteikti iespējams» tas, ka Krievijas prezidents Vladimirs Putins iepriekš zinājis par šo ķīmisko uzbrukumu. Viņš norādīja, ka Krievijas amatpersonas bija atradušās aviobāzē, no kuras izlidoja lidmašīnas ķīmiskā uzbrukuma veikšanā un pret kuru vēlāk tika vērsts ASV raķešu trieciens.

«Man patiktu domāt, ka viņi to nezināja, tomēr viņi noteikti to varēja zināt. Viņi tur bija. Tāpēc mēs to noskaidrosim,» teica Tramps.

ASV prezidents arī atzinīgi novērtēja Ķīnas atturēšanos balsojumā par minēto ANO Drošības padomes rezolūciju. Tramps pagājušonedēļ bija ticies ar Ķīnas prezidentu Sji Dziņpinu Floridā, un saruna starp viņiem notika arī otrdien.

«Es domāju - ir brīnišķīgi, ka viņi atturējās,» teica Tramps.

