ASV armija Afganistānā nometusi «Visu bumbu māti»

ASV armija ceturtdien džihādistu grupējuma «Islāma valsts» kompleksam Afganistānā uzmetusi pasaules jaudīgāko bumbu, kas nav atombumba, paziņoja Pentagons.

11 tonnas smagā «GBU-43/B Massive Ordnance Air Blast» (MOAB) bumba, kas sarunvalodā nodēvēta par «Mother Of All Bombs» («Visu bumbu māte»), no lidmašīnas «MC-130» uzmesta «tuneļu kompleksam» Nangarhāras provinces Ačinas rajonā, teikts ASV Afganistānas spēku paziņojumā.

Kā pavēstīja Pentagona preses pārstāvis Adams Stamps, tā ir pirmā reize, kad bumba pielietota kaujā.

MOAB ir vadāma ar globālās pozicionēšanas satelītiem. Bumba izplata viegli uzliesmojošu miglu virs mērķa un tad to aizdedzina, izraisot ārkārtīgi postošu sprādzienu. Tomēr MOAB bumbas postījumi ir mazāki nekā atomieroču radītie.

