Jeruzalemē nāvējoši sadurta britu studente

Foto: Mahmoud Illean / TT NYHETSBYRÅN

Šodien Jeruzalemē kāds palestīnietis ar nazi nāvējoši sadūris 25 gadus vecu tūristi no Lielbritānijas, kura no gūtajiem ievainojumiem slimnīcā mirusi. Uzbrucēju uz karstām pēdām aizturējusi policija. Tas ir kāds 57 gadus vecs palestīnietis no Austrumjeruzalemes.