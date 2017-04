Turcijas prokuratūra pieprasa mūža ieslodzījumu 17 rakstniekiem un publicistiem

Stambulas prokuratūra par šķietamo dalību pagājušā gada neveiksmīgajā apvērsuma mēģinājumā pieprasījusi mūža ieslodzījumu 17 ietekmīgiem rakstniekiem un akadēmisko aprindu pārstāvjiem.

Aģentūra «Anadolu» piektdien vēsta, ka tiesā iesniegtajā apsūdzības rakstā katram no apsūdzētajiem, no kuriem daļa ir no Turcijas aizbēgusi, pieprasīti trīs mūža ieslodzījumi.

Kā pierādījumus apsūdzēto vainai prokuratūra minējusi publiskos izteikumus un ierakstus sociālajos medijos, ar kuriem tie nākuši klajā pirms jūlijā notikušā puča mēģinājuma.

Starp apsūdzētajiem, kas atrodas pirmstiesas apcietinājumā, ir pazīstamais rakstnieks un žurnālists Ahmets Altans, kurš savulaik bija tagad vairs neiznākošā liberālā laikraksta «Taraf» redaktors. Apcietinājumā ir arī viņa brālis ekonomists Mehmets Altans, kas rakstījis arī daudz komentāru presē, kā arī žurnālists un kādreizējais parlamenta deputāts Nazli Ilidžaks.

Ankara apvērsuma mēģinājuma organizēšanā apsūdz ASV trimdā dzīvojošo islāmistu sludinātāju Fetullu Gilenu.

Starp apsūdzētajiem ir arī par Gilena atbalstītāju galveno ruporu uzskatītā laikraksta «Zaman» bijušais galvenais redaktors Ekrems Dumali.

Taču viņš kopš puča mēģinājuma, domājams, uzturas ārpus Turcijas.

