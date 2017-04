Komi Republikā ar 20 metrus augstu liesmu deg Lukoil naftas urbums

An oil well on fire at the Alabushin oil field. The Komi Republic Branch of the Russian Emergency Situations Ministry. Foto: TASS / TASS

Komi Republikā Krievijas ziemeļrietumu federālajā apgabalā izcēlies postošs ugunsgrēks kompānijai Lukoil piederošā naftas urbumā, kur liesmas patlaban ir pacēlušās 20 metru augstumā. Ziņu aģentūra РИА Новости vēsta, ka kopējā degšanas platība ir aptuveni 600 kvadrātmetru. Cīņā ar liesmām pašlaik ir iesaistīti 185 ugunsdzēsēji un 84 specializētās tehnikas vienības. Par ugunsgrēka iemesliem īstais skaidrības pagaidām vēl nav un tie tiekot precizēti. Kompānijas izplatītajā preses relīzē teikts, ka cilvēki šajā ugunsgrēkā nav cietuši un tuvākās apdzīvotās vietas tas neapdraud. 10.aprīlī naftas urbuma vietā notika remontdarbi, kurus veicis apakšuzņēmējs «КомиКуэст Интернешнл», kas arī tiekot vainots pašlaik notiekošajā ugunsgrēkā. Pēc provizoriskām ziņām, aizdegšanos varēja izraisīt strauja gāzveida un šķidro vielu sajaukuma izplūde no naftas urbuma.