«United Airlines» biznesa klases pasažieri sadzēlis skorpions

Kanādieti Ričardu Belu, kurš aviokompānijas «United Airlines» pasažieru lidmašīnas biznesa klasē bija ceļā no ASV pilsētas Hjūstonas un Kalgari, Kanādā lidojuma laikā sadzēlis skorpions. Pats cietušais pastāstījis, ka indīgais zirnekļveidīgais radījums uzkritis viņam uz galvas no pie griestiem esošā rokas bagāžas nodalījuma. Kad vīrietis to nolicis sev priekšā uz atvāžamā galdiņa, skorpions viņam iedzēlis.