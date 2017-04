Berlīnes tirdziņa demolētāju vadījis augsta ranga Daesh kaujinieks

Tunisietis Anis Amrī, kura vadītā kravas automašīna iebrauca Berlīnes Ziemassvētku tirdziņā, pildījis kāda augsta ranga «Islāma valsts» kaujinieka pavēli. Šāda informācija, kas apgāž agrāk izplatīto pieņēmumu, ka viņš darbojies kā vienpatis, saņemta no uzticamiem avotiem Apvienotajos Arābu Emirātos, tā ziņo žurnāls «Der Spiegel».

Norādi par Anisa Amrī slepeno kuratoru Vācijas drošības dienests saņēmis 8. janvārī no Apvienotajiem Arābu Emirātiem. Saskaņā ar to, tunisietis pildījis norādījumus, ko viņam devis «Islāma valsts» ekstrēmists ar segvārdu Abu Baraa al-Iraki, kas ir atbildīgs par teroristu grupējuma «ārējām operācijām».

Šai «Islāma valsts» kontaktpersonai bijuši sakari arī ar citiem potenciālajiem teroristiem, kas Eiropā ieradušies kā bēgļi. Informācijas avotu Apvienoto Arābu Emirātu drošības struktūras Vācijas varasiestādes uzskata par uzticamu. Saskaņā ar Vācijas prokuratūras rīcībā esošajām ziņām, kontaktus ar «Islāma valsti» Anis Amrī nodibinājis vēlākais pagājušā gada 10. novembrī.

19.decembrī viņa vadītā kādam Polijas pilsonim nolaupītā kravas automašīna ietriecās vienā no Berlīnes Ziemassvētku tirdziņiem, nogalinot 12 cilvēkus. Anisu Amrī vēlāk nošāva Itālijas policisti, kas vēlējās pārbaudīt viņa dokumentus netālu no Milānas. Teroristu organizācija «Islāma valsts» jau pēc Berlīnē pastrādātā terora akta viņu nodēvēja par vienu no saviem «kareivjiem».

Jau vairākus mēnešus pirms pastrādātā terora akta Anis Amrī Vācijā tika uzskatīts par bīstamu, taču Tunisija ilgi kavējās ar viņa izraidīšanai nepieciešamo dokumentu nodošanu Vācijas varasiestādēm, kas attiecībā uz deportējamo sarakstā iekļautajiem bēgļiem ir visai izplatīta prakse.

