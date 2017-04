Britu policija reaģē uz «The Sun» rakstu, kurā Āfrikas izcelsmes futbolists salīdzināts ar gorillu

Britain Football Soccer - Everton v Leicester City - Premier League - Goodison Park - 9/4/17 Everton's Ross Barkley in action with Leicester City's Andy King Reuters / Andrew Yates Livepic EDITORIAL USE ONLY. No use with unauthorized audio, video, data, fixture lists, club/league logos or. Foto: ANDREW YATES / REUTERS

Liverpūles mēra Džo Andersona iesniegta sūdzība likusi britu policijai sākt izmeklēšanu par iespējamu naida noziegumu, reaģējot uz tabloīda «The Sun» rakstu, kurā Āfikas izcelsmes angļu futbolists Ross Bārklijs salīdzināts ar gorillu. Andersons ir aicinājis atlaist no darba «The Sun» žurnālistu Kelvinu Makenziju, kurš Anglijas premjerlīgas kluba Liverpūles «Everton» pussargu Bārkliju salīdzināja ar «gorillu zoodārzā». Bārklija vectēvs ir dzimis Nigērijā. Reklāma Mērs uzsvēra, ka Makenzijam «nevajadzētu strādāt nevienā ziņu organizācijā šajā valstī». «The Sun», kas pieder mediju magnātam Rupertam Mērdokam, ir atvainojies par incidentu un atstādinājis Makenziju no pienākumu pildīšanas. «Kelvina Makenzija par liverpūliešiem paustie uzskati ir nepareizi, nav smieklīgi un neatbilst laikraksta pozīcijai,» paziņoja «The Sun». Tabloīds arī piebilda, ka nav zinājis par spēlētāja izcelsmi, un rakstītais nav bijis domāts kā apvainojums. 23 gadus vecais Bārklijs aizvadītajā nedēļas nogalē bija iesaistīts incidentā kādā Liverpūles bārā, kur saņēma sitienu pa seju.