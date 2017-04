Emma Morano, 116, poses for AFP photographer in Verbania, North Italy, on May 14, 2016. Foto: OLIVIER MORIN / AFP

Sestdien 117 gadu vecumā mirusi itāliete Emma Morāno, kura tika uzskatīta par vecāko cilvēku pasaulē, vēstīja Itālijas mediji. Morāno nomira sestdien savā majā Verbānijā, Itālijas ziemeļos. Morāno piedzima 1899.gada 29.novembrī. Tiek uzskatīts, ka viņa bija vienīgais izdzīvojušais cilvēks, kas dzimis vēl 19.gadsimtā. Reklāma Morāno pārdzīvoja trīs gadsmitus, divus pasaules karus un 90 Itālijas valdības.