ASV viceprezidents: «Stratēģiskās pacietības ēra» attiecībās ar Ziemeļkoreju ir beigusies

ASV viceprezidents Maiks Penss pirmdien paziņojis, ka «stratēģiskās pacietības ēra» attiecībās ar Ziemeļkoreju ir beigusies.

Saistītie raksti Seula: Ziemeļkoreja sarīkojusi neveiksmīgu raķetes izmēģinājumu vakar

ASV prezidents Donalds Tramps cer, ka Ķīna izmantos savu ietekmi, lai pārliecinātu Ziemeļkoreju atteikties no saviem ieročiem, norādīja Penss, kurš apmeklēja ASV vadīto ANO bāzi «Bonifas», kura atrodas tikai pāris simtus metru no demilitarizētās zonas, kas norobežo Dienvidkoreju no Ziemeļkorejas.

Penss, kurš Ziemeļkorejas nesen veikto neveiksmīgo raķetes izmēģinājumu nodēvēja par provokāciju, žurnālistiem sacīja, ka Savienotās Valstis un to sabiedrotie sasniegs savus mērķus «miermīlīgiem līdzekļiem vai galu galā jebkuriem nepieciešamajiem līdzekļiem», lai aizsargātu Dienvidkoreju un stabilizētu reģionu.

Reklāma

Norādot, ka pagājusi ceturtdaļa gadsimta, kopš Ziemeļkoreja ieguva kodolieročus, Penss paziņoja, ka pacietības laiks ir beidzies.

«Bet stratēģiskās pacietības ēra ir beigusies. Prezidents Tramps licis skaidri saprast, ka Savienoto Valstu un mūsu sabiedroto reģionā pacietība ir beigusies un mēs vēlamies redzēt pārmaiņas,» sacīja Penss, norādot, ka ASV vēlas redzēt Ziemeļkorejas atteikšanos no kodolieroču programmas.

Penss piebilda, ka arī Ziemeļkorejas veiktie ballistisko raķešu izmēģinājumi ir nepieņemami.

Tramps svētdien pavēstīja, ka Ķīna strādā ar ASV pie «Ziemeļkorejas problēmas».

Trampa padomnieks nacionālās drošības jautājumos ģenerālleitnants Herberts Makmāsters norādīja, ka Trampa nesenais lēmums veikt raķešu uzbrukumu Sīrijā ir zīme tam, ka prezidents ir gatavs pieņemt smagus lēmumus. Makmāsters sacīja, ka pienācis laiks spert visus iespējamos soļus, izņemot militāros, lai mēģinātu atrisināt šo problēmu mierīgi.

Saistītie raksti