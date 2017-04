Trīs mēnešus vecu «teroristu» izsauc uz nopratināšanu ASV vēstniecībā

Hārvijam Kenjonam-Keirnam kopā ar vecākiem bija paredzēts doties savā pirmajā lielajā ceļojumā pāri okeānam uz Orlando Floridā, taču viņa vectēva Pola Kenjona kļūda šo ceļojumu atlika, raksta «The Guardian».

Vīzas pieteikuma formā ir jautājums «Vai jūs plānojat iesaistīties vai jebkad esat iesaistījies teroristiskās aktivitātēs, spiegošanā, sabotāžā vai genocīdā?» Vectēvs atzīmēja «jā».

Par savu kļūdu viņš uzzināja vien tad, kad viņa mazdēla ceļošanas atļauja tika noraidīta. «Es nespēju noticēt, ka viņi nevarēja saskatīt, ka tā ir acīmredzama kļūda, un ka trīs mēnešus vecs mazulis nevienam neko nespētu nodarīt,» saka 62 gadus vecais Pols.

Rezultātā mazulim no savām mājām Pointonā, Češīrā bija jādodas 10 stundu garā braucienā uz ASV vēstniecību Londonā, lai tiktu nopratināts.

«Mazais Hārvijs intervijas laikā bija īsts zelta gabaliņš un ne reizi neraudāja. Es biju domājis viņu ietērpt oranžā kostīmā, taču pārdomāju,» atklāj vectēvs. «Viņi nešķita apveltīti ar labu humora izjūtu un spēju saskatīt šī notikuma smieklīgo pusi. Viņš acīmredzami nekad nav iesaistījies genocīdā vai spiegošanā, taču savulaik ir sabotējis vairākas autiņbiksītes. To gan es ASV vēstniecībā neteicu.»

Šis misēklis vectēvam izmaksāja papildu 3000 mārciņas (aptuveni 3535 eiro), kā arī jaunā vīza netika uztaisīta līdz ģimenes plānotajam lidojumam. Vectētiņš ar vecmāmiņu un mazmeitu Avu ceļojumā devās plānotajā dienā, taču Hārvijs ar vecākiem bija spiests lidot dažas dienas vēlāk.

«Tā bija ļoti dārga kļūda, bet es cerēju, ka ASV vēstniecība sapratīs, ka tā bija vienkārši kļūda u aiztaupīs mums visas šīs klapatas,» saka Pols, piebilsoto, ka īsts terorists neatzīmētu vīzas pieteikumā, ka ir terorists.

