Kurās pasaules valstīs mīt visdumjākie ļaudis?

Aptauja, kurā mēģināts noskaidrot, kurās pasaules valstīs mīt visnekompetentākie cilvēki, sastāv no jautājumiem, kas paredzēti, lai pārbaudītu cilvēku zināšanas par paša valsti.

2016. gada «Nekompetences indekss», kuru izstrādāja vadošā Lielbritānijas un Īrijas tirgus izpētes kompānija «Ipsos Mori», ietver informāciju no 27 250 intervijām, kas veiktas cilvēkiem vecumā no 16 līdz 64 gadiem laika posmā no 2016. gada septembra līdz novembrim, raksta Lielbritānijas medijs «The Independent».

Aptaujā piedalījās 40 valstis, no 500 līdz 1000 cilvēkiem katrā.

Reklāma

Dalībniekiem tika uzdoti jautājumi par viņu sabiedrību, tai skaitā valsts populāciju, veselības aprūpes izmaksām, nekustamā īpašuma iegādes un uzturēšanas nosacījumiem un musulmaņu proprociju valstī. Atbildes pēc tam tika apkopotas, lai izveidotu indeksu.

Valsts ekonomiskajam statusam uz rezultātiem bijusi mazāka ietekme, nekā sākotnēji gaidīts. Pasaules bagātākā valsts ASV ierindojās nezinīšu saraksta augšgalā, bet Malaizija, kas netiek uzskatīta par pilnībā attīstītu valsti, ir starp 10 zinošākajām valstīm.

1. Indija

2. Ķīna

3. Taivāna

4. Dienvidāfrika

5. ASV

6. Brazīlija

7. Taizeme

8. Singapūra

9. Turcija

10. Indonēzija

11. Meksika

12. Kanāda

13. Melnkalne

14. Krievija

15. Serbija

16. Filipīnas

17. Honkonga

18. Izraēla

19. Dānija

20. Argentīna

21. Francija

22. Vjetnama

23. Peru

24. Spānija

25. Čīle

26. Ungārija

27. Japāna

28. Beļģija

29. Polija

30. Kolumbija

31. Zviedrija

32. Norvēģija

33. Itālija

34. Vācija

35. Austrālija

36. Malaizija

37. Čehija

38. Dienvidkoreja

39. Apvienotā Karaliste

40. Nīderlande

LASI CITUR: «Ipsos Mori» pētījuma prezentācija