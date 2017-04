86 gadus veca dumpiniece tiek arestēta par bankas stenda apgānīšanu

Pacifistu grupējums «Šveice bez armijas» («Switzerland without an Army») uzsākusi iniciatīvu, cerot aizliegt Šveices finansējumu jebkādiem uzņēmumiem, kas ražo ieročus, tai skaitā Šveices Nacionālajai bankai, raksta Lielbritānijas medijs «The Independent».

Luīze Šneidere iniciatīvas aizsākšanu nolēma «atzīmēt», uz bankas reklāmas stenda ar krāsas baloniņu uzrakstot «ieroču nauda nogalina». Pēc tam viņa tika arestēta.

Grupējuma politiskais sekretārs Joniss Massa medijiem pēcāk atklāja, ka Šneidere nav cietusi un ir atbrīvota. Viņa esot grupējuma vecākā aktīviste.

Pēc atbrīvošanas viņa sacīja: «Es to darītu vēlreiz, jo Nacionālā banka investē ieroču biznesā. Tam vienreiz ir jābeidzas.»

Louise Schneider: "I believe in the mustard seed that moves mountains." pic.twitter.com/Z3R4LWclkj— Zohra Cizîr (@Z_Cizir) April 13, 2017