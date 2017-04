Sieviete pārliecina mirstošu bijušo vīru par Trampa impīčmentu

Guļot uz nāves gultas savās Oregonas mājās, draugu un aprūpētāju ieskauts, viņš pēdējo reizi sazvanījās ar savu bijušo sievu Terēzu Eliotu. Pāris pēc šķiršanās pirms 20 gadiem palika labi draugi, un Terēza lieliski zināja, ko viņam sacīt, raksta «The Telegraph».

Eliota kunga nekrologā rakstīts: «Maiks jau sen ir bez ģimenes, un viņa bijusī sieva un labākais draugs Terēza Eliota viņu ir pārdzīvojusi. Lai arī viņu laulība izjuka, draudzība kļuva arvien stiprāka, un viņas balss bija pēdējā, ko Maiks dzirdēja. Pēdējais, ko viņa Maikam sacīja, bija: «Tramps ir atstādināts.»»

Izdzirdot šos vārdus, viņš ievilka savu pēdējo elpas vilcienu un nomira.

«Es zināju, ka tie ir viņa pēdējie brīži,» Terēza atklāja izdevumam «New York Daily News». «Es zināju, ka viņu tas nomierinās, tāpēc tā darīju. Tad viņš ievilka savu pēdējo elpu.»

Vaicāta, vai viņa nejūtas slikti, ka melojusi bijušajam vīram tieši pirms nāves, viņa atbildēja: «Ak dievs, nē. Ja es varēju viņam sagādāt lieliskas ziņas, tad kāpēc lai es no nedarītu? Un varbūt beigās tie nemaz nebūs meli.»

Woman comforted dying ex-husband by convincing him Trump had been impeachedhttps://t.co/jjUbpEMZSt— The Telegraph (@Telegraph) April 18, 2017