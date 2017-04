United Airlines jauns skandāls: no reisa izmet cilvēkus, kas devās uz kāzām

Foto: REUTERS/Scanpix

Tikai nedēļu pēc United Airlines izraisīja sašutumu par pasažiera piespiedu izlikšanu no reisa, gaisa pārvadātājs ir apsūdzēts par kāda pāra izmešanu no reisa - jaunie cilvēki sevās uz savām kāzām. Mihaels un viņa līgava Ambera ar federālā tiesneša rīkojumu tika izlikti no sava Houston-Costa Rica reisa pēc tam, kad tika konstatētas kļūdas sēdvietu dalījumā.