Francijas prezidenta vēlēšanas: fakti, kandidāti, stūrakmeņi

Foto: Reuters/Scanpix, TVNET

Francijā šodien notiek prezidenta vēlēšanas. To uzvarētājs savās rokās turēs Eiropas Savienības (ES) atslēgas, jo tieši Francijai, nevis Vācijai būs izšķirošā loma, vai Eiropas projekts paliks līdzšinējā sastāvā. Vēlēšanu rezultātu ar satraukumu gaida visa Eiropa, jo vismaz divi no kandidātiem sola Francijas izstāšanos no ES.