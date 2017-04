Austrijā samazinājies nelegālo migrantu pieplūdums no Ungārijas

Nelegālo migrantu skaits, kas no Ungārijas ieradušies Austrijā, un viņus pavadījušo cilvēku kontrabandistu skaits šī gada pirmajos trīsarpus mēnešos ir samazinājušies, piektdien paziņoja Austrijas policija.

Austrijā šogad no Ungārijas ir neatļauti ieradušies 726 migranti, bet attiecīgā pērnā gada periodā ieradās 1388. Šogad aizturēti 14 cilvēku kontrabandisti, bet attiecīgā pērnā gada periodā – 33, liecina policijas dati.

Pirms 2016.gada martā tika slēgts tā sauktais Rietumbalkānu migrācijas maršruts, pa to no Grieķijas bija devušies vairāk nekā miljons migrantu un bēgļu. Daudzi no viņiem no Ungārijas ieradās Austrijā, kas bija vai nu viņu galamērķis vai pietura ceļā uz citām turīgām Eiropas valstīm.

Ungārija ir uzcēlusi dzeloņstiepļu žogus un īsteno stingru patrulēšanu uz savām robežām ar Balkānu valstīm, lai apturētu nelegālo migrantu pieplūdumu.