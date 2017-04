Talibu uzbrukumā Afganistānas armijas bāzei nogalināti vismaz 140 cilvēki

Afghan national Army (ANA) troops arrive near the site of an ongoing attack on an army headquarters in Mazar-i-Sharif northern Afghanistan April 21, 2017. REUTERS/Anil Usyan. Foto: ANIL USYAN / REUTERS

Afganistānas islāmistu grupējuma «Taliban» uzbrukumā armijas bāzei valsts ziemeļos piektdien nogalināti vismaz 140 karavīri un virsnieki, pavēstījusi vietējā amatpersona. Iepriekš tika ziņots par 50 bojāgājušajiem uzbrukumā Mazārešarīfā izvietotajā bāzē. Vēl uzbrukumā ievainoti vairāk nekā 160 cilvēki. Afganistānas armijas formastērpos ģērbušies talibu kaujinieki sāka uzbrukumu, izšaujot raķeti pret bāzes vārtiem, paziņoja armijas pārstāvis. Reklāma Desmit talibu kaujinieki vispirms uzbrukuši mošejai bāzes iekšienē, kur militārpersonas piedalījās piektdienas lūgšanās, bet pēc tam devušies uz ēdnīcu. Talibi paziņoja, ka uzbrukumā bāzei nogalināti un ievainoti vairāk nekā 500 karavīri un virsnieki, bet četri no uzbrucējiem bija armijas karavīri, kas bija dienējuši bāzē un to pārzināja. Pēdējo mēnešu laikā šis ir otrs šāda veida uzbrukums nocietinātam objektam. Teroristu grupējuma «Islāma valsts» uzbrukumā militārajam hospitālim Kabulā marta sākumā tika nogalināti 49 cilvēki, bet vēl 76 tika ievainoti.